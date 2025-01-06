Adapt
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Outpatient Detox
A 7-day-a-week program (7-21 days) with medical monitoring and counseling.
Teen & Adolescent Program
A safe, supportive environment for youth recovering from addiction.
Programme pour adultes
Outpatient rehab and Intensive Outpatient Program (IOP).
À propos
Adapt
Fondée en
1975
EIN
930611783
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
621 W MADRONE ST ROSEBURG, Oregon 97470-3090 United States
Site web
adaptoregon.org
Téléphone
(888)-692-6675
Adresse électronique
À propos
La mission
Adapt Integrated Health Care provides communities access to world-class primary care, addictions treatment, behavioral health care and prevention services.
