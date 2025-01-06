Ad Astra Institute For Science Fiction & The Speculative Imaginat
Ad Astra Institute For Science Fiction & The Speculative Imaginat
Ad Astra Institute For Science Fiction & The Speculative Imaginat
Ad Astra Institute For Science Fiction & The Speculative Imaginat
Ad Astra Institute For Science Fiction & The Speculative Imaginat
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Speculative Fiction Workshops
Workshops for writers of science fiction, fantasy, horror, and other speculative genres to improve their craft.
Writing Spec-Fic Humor
A course on bringing humor to speculative fiction writing.
Fantasy & Science Fiction Novel Master Class
An intensive masterclass for novelists in the fantasy and science fiction genres.
Ad Astra Institute For Science Fiction & The Speculative Imaginat
2024
931457776
501(c)(3)
Arts et culture
1809 INDIANA ST LAWRENCE, Kansas 66044-4051 United States
adastra-sf.com
Ad Astra Institute, founded in 2024 in Lawrence, KS, is a nonprofit bringing together creators, readers, educators, and fans of science fiction with STEM professionals. It offers interdisciplinary workshops, courses, and seminars, using speculative fiction as a tool to enrich understanding and creation.
Ad Astra Institute brings creators, readers, educators, and fans of SF together with STEM professionals to study and create speculative fiction.
