Ad Astra Institute For Science Fiction & The Speculative Imaginat

À propos

Ad Astra Institute, founded in 2024 in Lawrence, KS, is a nonprofit bringing together creators, readers, educators, and fans of science fiction with STEM professionals. It offers interdisciplinary workshops, courses, and seminars, using speculative fiction as a tool to enrich understanding and creation.

La mission

