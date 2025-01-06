Ace Camp Of Maine
Faire un don
Ace Camp Of Maine
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Ace Camp Of Maine
Acheter pour soutenir
Ace Camp Of Maine
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Ace Camp Of Maine
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bangor ACE Camp
An overnight summer camp for students ages 13-17 interested in aviation careers. Includes classes, hands-on projects, leadership training, and flying.
À propos
Ace Camp Of Maine
Fondée en
2023
EIN
922502891
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
319 MAIN ST BIDDEFORD, Maine 04005-2354 United States
Site web
www.maineacecamp.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
ACE Camp of Maine, founded in 2023, is a summer aviation education program for middle and high school students. It offers a wide range of aviation career exploration experiences. Campers learn about aviation history, the physics of flight, and visit aviation sites.
La mission
Campers experience instruction in aviation history, the physics of flight, and field trips to aviation sites with hands-on activities.
Recherche d'autres organisations en
Maine, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :