Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
General Studies and Jewish Studies
The school offers a dual curriculum of general studies and Jewish studies, fostering critical thinking and a love of learning.
À propos
Abraham Joshua Heschel Day School
Fondée en
1973
EIN
952794822
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
17701 DEVONSHIRE ST NORTHRIDGE, California 91325-1213 United States
Site web
www.heschel.com
Téléphone
(818)-368-5781
Adresse électronique
À propos
Abraham Joshua Heschel Day School, founded in 1972 in the San Fernando Valley, is a TK-8 Jewish day school grounded in Jewish values. It aims to provide exemplary programs in both General and Judaic studies, fostering integrity, justice, intellectual curiosity, and compassion.
La mission
Abraham Joshua Heschel Day School nurtures young minds in Northridge, California, fostering a supportive environment for students to learn and grow together.
Californie, États-Unis
