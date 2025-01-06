Aashyana Welfare Society Usa
Faire un don
Aashyana Welfare Society Usa
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Aashyana Welfare Society Usa
Acheter pour soutenir
Aashyana Welfare Society Usa
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Aashyana Welfare Society Usa
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Education, Health, and Social Support
Creating opportunities for those in need by promoting education, health, and social support programs.
À propos
Aashyana Welfare Society Usa
Fondée en
2024
EIN
934705378
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
1737 W EVERGREEN ST RIALTO, California 92377-4193 United States
Site web
www.aashyanawelfaresociety.com
Téléphone
(923)-030-231360923142240459
Adresse électronique
-
À propos
La mission
AASHYANA WELFARE SOCIETY USA is dedicated to uplifting and supporting the Rialto community, working from 1737 W Evergreen St to make a positive local impact.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :