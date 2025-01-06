Aabroo Usa
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Zakat Collection
Collects Zakat from the local Muslim community to support underprivileged Muslim students, adhering to Islamic values.
Qurbani Program
Offers Qurbani services during Eid-ul-Azha, distributing the meat to the poor and needy.
Sadaqa Donations
Collects Sadaqa donations from trustees and local communities to provide assistance to underprivileged students.
Educate a Child
Provides educational sponsorships to low-income students in the Pakistani community for $10 per month per child.
À propos
Aabroo Usa
Fondée en
2023
EIN
933346677
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
4323 N KEDVALE AVE APT E CHICAGO, Illinois 60641-2168 United States
Site web
aabroousa.org
Téléphone
(122)-479-59515
Adresse électronique
À propos
Aabroo USA, founded in 2023, supports Aabroo Educational Welfare Organization by providing resources to help poor children through education, healthcare, and disaster relief. AABROO USA, Inc. is an IRS approved 501(c)3 charitable organization.
La mission
Our mission is to financially support Aabroo Educational Welfare Organization, as well as charitable projects in the areas of healthcare, distaster relief, poverty alleviation, homeless shelters and basic nutrition with donations from individuals and organizations in North America. Opening doors and changing lives.
Illinois, États-Unis
