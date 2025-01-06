A Noise Within
A Noise Within
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Excursions sur le terrain
Offering matinee performances, pre/post-show discussions, and study guides to enhance classroom learning through live classical theater.
Programmes d'enrichissement
Pre-professional program for young theater artists providing behind-the-scenes knowledge and insight into theater production.
Theatre Immersion Program
Free program offering teens access to rehearsals, conversations with cast members, and opening night experiences.
Programme d'apprentissage
Paid program for BIPOC theater artists, providing hands-on experience and training with theater professionals.
À propos
A Noise Within
Fondée en
1993
EIN
954443878
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
3352 E FOOTHILL BLVD PASADENA, California 91107-3111 United States
Site web
www.anoisewithin.org
Téléphone
(626)-356-3100
Adresse électronique
À propos
A Noise Within, founded in 1991, is a leading regional theater company in Pasadena, CA. They produce classic plays to enrich the community, embrace universal human experiences, and challenge perspectives. ANW offers world-class performances and extensive education programs for students and teachers, serving over 285,000 students to date.
La mission
A Noise Within enriches the community by producing classic plays, engaging over 18,000 Southern California students each year and fostering a deep appreciation for theatre and the arts.
