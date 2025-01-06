A Home Within
Faire un don
A Home Within
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
A Home Within
Acheter pour soutenir
A Home Within
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
A Home Within
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Individual Psychotherapy
Offers free, open-ended, individual psychotherapy to current and former foster youth by connecting them with licensed therapists.
À propos
A Home Within
Fondée en
2001
EIN
943402610
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
195 41ST ST UNIT 11172 OAKLAND, California 94611-7006 United States
Site web
www.ahomewithin.org
Téléphone
(188)-889-82249
Adresse électronique
À propos
A Home Within, founded in 1994, provides free, long-term, relationship-based therapy to foster youth across the US. They connect current and former foster youth with licensed therapists, offering open-ended individual psychotherapy to heal trauma and promote well-being. Their mission is to transform mental health care for foster youth and build the field of the future.
La mission
A Home Within provides transformative mental health care to foster youth, while building the field of the future.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :