614 Fonds de secours
Faire un don
614 Fonds de secours
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
614 Fonds de secours
Acheter pour soutenir
614 Fonds de secours
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
614 Fonds de secours
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
614 Fonds de secours
Aide les membres de l'équipe de Fourteen Foods et de Frauenshuh Hospitality en cas de besoin. Les dons sont complétés par Fourteen Foods jusqu'à concurrence de 20 000 dollars par an.
À propos
614 Fonds de secours
Fondée en
2024
EIN
934725599
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
7700 FRANCE AVE S STE 170 BLOOMINGTON, Minnesota 55435-5871 États-Unis
Site web
14foodsforms.net
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
614 RELIEF FUND INC offre une assistance vitale aux personnes dans le besoin à Bloomington, Minnesota, en aidant la communauté à faire face aux défis avec compassion et attention.
Recherche d'autres organisations en
Minnesota, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :