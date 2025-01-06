1st Northern California Credit Union
1st Northern California Credit Union
1st Northern California Credit Union
1st Northern California Credit Union
1st Northern California Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services financiers
Offers a variety of products and services including savings accounts and loans to help members achieve their financial goals.
À propos
1st Northern California Credit Union
Fondée en
2018
EIN
941175509
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
1111 PINE ST MARTINEZ, California 94553-1702 United States
Site web
www.1stnorcalcu.org
Téléphone
(888)-387-8632
Adresse électronique
-
À propos
1st Nor Cal Credit Union, founded in 1949, is a cooperative financial institution serving over 30,000 members in Contra Costa, Solano, and Alameda counties. As a not-for-profit, they prioritize members' financial goals by offering lower loan rates, higher interest on deposits, and lower fees. Membership is open to those who live, work, attend school, or worship in these counties. They are committed to 'people helping people'.
La mission
1ST NORTHERN CALIFORNIA CREDIT UNION offers accessible financial services in Martinez, California, helping members achieve their financial goals with care and reliability.
