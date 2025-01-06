1925 Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études
Supporting students in undergraduate, graduate, and trade programs with scholarships.
Aide d'urgence
Offering financial relief during crises like natural disasters or illness.
Soutien communautaire
Backing local Mamaroneck charities such as the first aid squad and volunteer firemen.
The 1925 Foundation supports Beach Point Club employees and their families through education and emergency aid. Founded in 2024, the organization aims to uplift lives by providing assistance during challenging times.
La mission
1925 Foundation Inc is dedicated to uplifting Mamaroneck, New York, by supporting local initiatives and fostering positive change in the community.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :