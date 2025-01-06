18th Street Arts Complex
18th Street Arts Complex
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
À propos
18th Street Arts Complex
Fondée en
1984
EIN
953825203
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture > Arts visuels et du spectacle > Théâtres et centres d'arts du spectacle
Adresse
1639 18TH ST SANTA MONICA, California 90404-3807 United States
Site web
18thstreet.org
Téléphone
(310)-453-3711
Adresse électronique
À propos
Founded in 1988, 18th Street Arts Center in Santa Monica fosters public dialogue through contemporary art. As SoCal's largest artist residency, they've supported 6,000+ artists, offering residencies, exhibitions, and events.
La mission
18th Street Arts Center believes that art making is an essential component of a vibrant, just and healthy society and that creative action is a vital part of individual wellbeing.
