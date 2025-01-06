alimenté par 
La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, à laquelle plus de 50 000 organisations à but non lucratif font confiance.
Décoratif
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Support client 

1736 Family Crisis Center

 - 
Lifesaving support for all in need.
 $
0
 élevé avec Zeffy
🎉 
 élevé avec Zeffy
💸 
 économisé en frais
Décoratif
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter vos propres campagnes de dons?
Réclamez ce profil
DécoratifDécoratif

Événements de 

1736 Family Crisis Center

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Décoratif
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Décoratif
Loterie, tirage, 50/50
1736 Family Crisis Center
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Support client 
1736 Family Crisis Center
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Décoratif
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
1736 Family Crisis Center
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter vos événements?
Réclamez ce profil

Acheter pour soutenir

1736 Family Crisis Center

100% de vos achats soutiennent 
1736 Family Crisis Center
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter votre propre marchandise?
Réclamez ce profil
Décoratif

1736 Family Crisis Center


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

__wf_reserved_inherit

CalWORKs

Provides support to domestic violence victims with children who lack sufficient funds for basic needs, helping them overcome employment barriers and achieve independence.

__wf_reserved_inherit

Intervention en cas de crise

Expands emergency shelter/housing assistance and supportive services to crime victims/survivors with specialized needs.

__wf_reserved_inherit

Elder and Dependent Adult Services

Offers support, resources, counseling, and assistance to older adults recovering from abuse.

__wf_reserved_inherit

Food Distribution Project

Distributes dry goods, produce, and bread to the community every 2nd and 4th Friday in partnership with The Sam Simon Feeding Families Foundation.

 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez personnaliser la présentation de vos programmes et services ?
Réclamez ce profil

À propos

1736 Family Crisis Center

Fondée en

1986

EIN

953989251

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

Services d'appui

Adresse

2116 ARLINGTON AVE STE 200 LOS ANGELES, California 90018-1353 United States

Site web

www.1736fcc.org

Téléphone

(323)-737-3900

Adresse électronique

-

Socials
DécoratifDécoratifDécoratifDécoratifDécoratifDécoratif
1736 Family Crisis Center
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus

À propos

1736 Family Crisis Center, founded in 1972, provides comprehensive support to individuals and families in crisis. They offer shelter and services for victims of domestic violence, sexual assault, human trafficking, and homelessness, with a focus on developing safe and self-sufficient lives. Programs include 24-hour emergency shelter, transitional housing, counseling, and legal assistance.

La mission

Comprehensively help children, women, men, and families through crisis circumstances and improve their prospects for long-term housing, safety, survival, financial stability, and independence.

 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous voulez raconter votre histoire à votre manière?
Réclamez ce profil
En savoir plus...
Décoratif

Recherche d'autres organisations en 

Californie, États-Unis

?

Découvrez des organisations à but non lucratif et des causes similaires comme 
1736 Family Crisis Center

{Similaire 1}

Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}

Ville

État

Voir plus
Décoratif

Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)

Pour les donateurs
Cette organisation à but non lucratif collecte activement des fonds par l'intermédiaire de Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds à frais zéro.
  • 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
  • Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
  • Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Zeffy n'a jamais facturé de frais aux organisations à but non lucratif. Et nous ne le ferons jamais.
En savoir plus sur la façon dont Zeffy gagne de l'argent
Pour les organisations à but non lucratif

Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.

Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.

Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :

🐶 30 opérations de stérilisation
🍲 8 500+ repas servis
🎒 40 kits de fournitures scolaires
🚌 3 bus affrétés pour les sorties scolaires
✈️ 2 ou 3 voyages missionnaires de jeunes entièrement financés
Réclamez ce profilComment Zeffy est-il libre ?
Calculez vos pertes de redevances
Prêt à collecter des fonds sans frais?
Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !