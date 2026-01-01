Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.
Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.
Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.
Diversify your fundraising by opening an online store for your nonprofit.
Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.
Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.
Communiquez et engagez les bons donateurs au bon moment.
© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre plateforme. En cliquant sur "Accepter tous les cookies", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site, d'analyser l'utilisation du site et de nous aider dans nos efforts de marketing.