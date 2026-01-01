FONCTIONNALITÉ

Nous soutenons vos efforts de collecte de fonds à chaque étape

Billetterie

Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.

Dons

Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.

Campagnes pair-à-pair

Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.

eCommerce

Diversify your fundraising by opening an online store for your nonprofit.

Tirages et loteries

Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.

Encans

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.

Adhésions

Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.

Gestion des donateurs

Communiquez et engagez les bons donateurs au bon moment.

100,000 nonprofits fundraise with Zeffy

Zeffy soutient les organisations à but non lucratif depuis 7 ans. Il fournit des outils de collecte de fonds 100% gratuits et conviviaux.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

