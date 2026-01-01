Crowdchange takes 6% plus processing fees on every donation. Funraise charges 5% platform fees. Both platforms cut into your fundraising — $5,000-$6,000 lost on every $100,000 raised.
Crowdchange VS Funraise (test)
Crowdchange charges 6% plus card fees, and Funraise takes 5% plus monthly costs. Zeffy covers all fees so every dollar raised goes directly to your mission, not your platform.
Crowdchange takes 6% and Funraise charges 5% on every gift. With Zeffy, your supporters' full contributions fund your work — no platform fees, no processing fees, no fine print.
Crowdchange and Funraise charge platform fees and lock features behind paid plans. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, CRM, and support at zero cost from day one.
Yes. Zeffy's tap-to-pay app lets anyone on your team collect donations from their phone at no cost. Crowdchange and Funraise require separate hardware and third-party setups for in-person payments.
No. Zeffy accepts ACH bank transfers with zero fees, so major gifts go 100% to your mission. Crowdchange doesn't offer bank transfers, while Funraise limits ACH to recurring donations only.
Yes. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and memberships at zero cost. Crowdchange charges 6% on every donation plus processing fees, while Funraise takes 5% and requires paid plans for full features.
No. Zeffy gives you full access to donation forms, peer-to-peer campaigns, donor management, and email tools from day one. Both competitors lock essential features behind paid tiers.
Zeffy offers free phone, chat, and email support for all nonprofits. Crowdchange provides limited corporate-focused help, while Funraise gates support behind $99/month plans.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
